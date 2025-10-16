Saprissa triunfa y va al clásico contra Alajuelense como líder

Corría el minuto 80 cuando Ariel Rodríguez luchó contra toda la defensa de San Carlos y aprovechó un error de Yosel Piedra para romper el 0-0.

Con ese gol, Saprissa encaminó la victoria ante los Toros del Norte y ya piensa en el clásico ante Alajuelense, al que llegará como líder del Torneo de Apertura 2025.

No había sido un partido sencillo, pero el tanto de Ariel fue seguido por una joya de Mariano Torres, quien marcó el 0-2 definitivo.

El mediocampista recogió un balón antes de la media cancha y disparó con potencia. El esférico voló y se coló en el ángulo del marco ante el esfuerzo inútil de Alexandre Lezcano.





El marcador final y los tres puntos quedaron en manos de los tibaseños, en un juego enredado y sin mucho brillo, pero que será recordado por el golazo del argentino y por un equipo que parece dejar atrás sus épocas de crisis.

El cotejo quedó sentenciado y ahora, en Tibás, ya piensan en el clásico nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense.