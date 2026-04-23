Saprissa triunfa y manda a Guadalupe a la Segunda División

El Deportivo Saprissa selló su boleto a semifinales goleando a Guadalupe, que este mismo miércoles descendió a la Segunda División al caer en Tibás 5-0.

Los morados llegaron al encuentro de la fecha 17 del Clausura 2026 necesitando un punto para asegurarse un cupo en la siguiente fase. Los guadalupanos necesitaban ganar para extender una fecha más su permanencia en la Primera División.

Como era de esperarse entre dos equipos con presentes tan dispares, el resultado fue abultado a favor de los locales.

La cuenta la abrió Tomás Rodríguez. Siguió Orlando Sinclair. Sentenció la noche Luis Javier Paradela con un doblete, siendo el segundo un golazo de gran categoría.

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Cuando Ariel Rodríguez puso el quinto en los cartones, al minuto 76, la suerte ya estaba echada.

Guadalupe perdió el poco fuelle que le quedaba y Saprissa se dedicó a regular el ritmo de juego al compás de los cantos que bajaban de la grada celebrando la goleada.