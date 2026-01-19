Saprissa tiene un inicio de certamen diametralmente opuesto al Apertura

El Deportivo Saprissa no carbura en el inicio de este Clausura 2026. El arranque de los morados contrasta con lo que se vio el semestre anterior.

Mientras en el Clausura los tibaseños no han ganado y solo pellizcaron un empate, en el Apertura 2025 los saprissistas salieron con las revoluciones al tope y, luego de dos jornadas, eran líderes. Es más, los eventuales subcampeones solo lideraron la tabla en tres jornadas, siendo las otras dos la 11 y la 12.

Pero el panorama es diferente y en la institución lo saben.

"No es el inicio de torneo que siempre nos imaginamos como saprissistas y ganadores", confesó el entrenador Vladimir Quesada.

El Apertura 2025 presentó a Pérez Zeledón y a San Carlos como los primeros rivales. En casa de los Guerreros del Sur, Deyver Vega marcó el tanto del triunfo, mientras que en casa ante San Carlos, Marvin Loría y Nicolás Delgadillo firmaron los tres puntos.

Este semestre inició con un empate 2-2 en casa ante Puntarenas, con tantos de David Guzmán y Ariel Rodríguez, quien salvó al equipo de empezar perdiendo en su reducto.

Este sábado, en la visita a Herediano, cayeron 2-0.

En un campeonato con 10 equipos, empezar puntuando es importante, y este fue uno de los temas comentados por muchos actores antes del pitazo inicial.

El siguiente rival de Saprissa es Sporting FC, al que visitan el jueves en Grecia. El cotejo ante el actual colista puede marcar un estado de crisis o un golpe de timón para el barco morado.