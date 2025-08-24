Saprissa tiene todo listo para que un viejo conocido regrese a la Cueva

El Deportivo Saprissa está cerca de confirmar el regreso del preparador físico Marcelo Tulbovitz, quien tuvo paso exitoso por el club, marcado por el Mundial de Clubes 2005.

Según explicó Eric Lonis, miembro del Comité Deportivo morado este sábado, tras el debut de Vladimir Quesada con goleada de 4-0 ante Sporting FC, ya han hablado con el uruguayo para gestionar su regreso.

"Hemos hablado con él y con un par de profesionales muy capaces que me gustaría tener tamibén en el cuerpo técnico y esperamos en las próximas horas poder confiar la contratación de alguno de ellos", mencionó.



El uruguayo llegaría a reforzar el cuerpo técnico comandado por Vladimir Quesada, tras la salida de Paulo Wanchope el pasado viernes.

​Tulbovitz también estuvo en la Selección Nacional de 2006 a 2008 con Hernán Medford como técnico y tras un corto periodo por San Carlos, cerró la eliminatoria del 2010 al nombrarse a René de Simoes como estratega.

El uruguayo se desvinculó del fútbol tico en el 2011 para luego dar paso a grandes clubes como el Nacional de Uruguay y River Plate de Argentina.

Tulbovitz, de 64 años, tendrá así un nuevo periodo con los morados, que actualmente se ubica en el quinto lugar del Torneo de Apertura 2025 tras solo cuatro fechas disputadas, mientras que vivirán una verdadera final al recibir al Motagua el próximo martes por Copa Centroamericana.