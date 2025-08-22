Saprissa tiene seguidilla de tres partidos en La Cueva

Tras el partido en Panamá ante Independiente por Copa Centroamericana, el Deportivo Saprissa se resguardará en La Cueva.

Los dirigidos por Paulo Wanchope tendrán tres compromisos seguidos en su casa.

Los morados enfrentarán a Sporting FC y Alajuelense por el campeonato nacional, así como el Motagua de Honduras por Copa Centroamericana.

El equipo de Wanchope enfrentó las salidas a Cartago y perdió 3-0; a Liberia donde empató 2-2 y a Panamá contra el Indepenciente (1-0).

Lejos de La Cueva, recientemente, el equipo logró solo un punto en campeonato nacional y ninguno en el torneo internacional.

Sábado 23 de agosto a las 8 p. m.

Saprissa vs. Sporting FC

Martes 26 de agosto a las 8 p. m.

Saprissa vs. Motagua

Sábado 30 de agosto a las 8 p. m.

Saprissa vs. Alajuelense