El Deportivo Saprissa tiene nuevo gerente general. Así lo anunciaron este martes.

Los morados se despidieron de Federico Serrano y le dieron la bienvenida a Omar Hernández.

Serrano llegó a Tibás a finales de 2025 y, según el club, asumirá “nuevos retos personales y profesionales”.

Sobre Hernández, los saprissistas detallaron que “ha formado parte del proceso de transformación institucional desde el Comité Ejecutivo de Horizonte Morado desde el año 2025, liderando áreas clave en materia administrativa y financiera”.

“La Junta Directiva ha definido un ajuste en su modelo de gobernanza con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y la ejecución estratégica. En esta transición, el presidente de la Junta Directiva, Roberto Artavia, asumirá funciones de supervisión y gestión estratégica de la organización”, añadieron.