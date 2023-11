¿Saprissa tendrá un cuidado especial con Joel Campbell? Esto dice Vladimir Quesada

3 de noviembre de 2023, 10:13 AM

-Yo siempre lo he dicho en nuestra época, algunos futbolistas querían minimizar este partido, pero yo siempre lo digo con solo que se junten las dos aficiones más grandes de este país, ya es un partido diferente.

-Claro, ejemplo, el accionar de nuestro equipo el miércoles anterior contra Motagua fue distinto al caso contrario ante San Carlos, donde no tuvimos un buen descanso.

-Mariano al igual que el resto de los muchachos, está muy bien y al igual que el resto de los jugadores será tomado en cuenta para el juego de mañana. ¿Para cuántos minutos esté? No se lo puedo decir con exactitud, aunque ya ha alcanzado 70 minutos y eso es bueno para nosotros, entendiendo que viene de una lesión muy grave.

-Ricardo (Blanco) ya gracias a Dios está entrenando en el gimnasio y ha logrado solventar el impedimento de su lesión, muchos lo descartan para el resto de la temporada, pero yo no lo descartaría, pues tiene una voluntad enorme.

Además de David Guzmán, Christian Bolaños y Ryan Bolaños, son los cuatro que no están para concentración con el equipo.

-No es que sea de este grupo, sino que es histórico y es parte de la filosofía del Saprissa. Se ha venido dando y difícilmente nos hemos quedado en cero en un partido, han sido pocas las veces donde no pudimos anotar esta temporada, pero es importante poder anotar siempre.

-Liga Deportiva Alajuelense está pasando por un gran momento, no solo ahora, sino desde el torneo pasado. El trabajo de Andrés Carevic es muy reconocido por todos desde su primera instancia con el equipo, pero hay equipos como San Carlos, Cartaginés y Herediano que igualmente tienen un gran volumen de juego y que así nos lo han hecho sentir en el terreno de juego.

-Todos son candidatos para salir titulares mañana, aún no he decidido a los delanteros.

-Me parece buena su asignación.

-Joel es un gran jugador, que puedo decir, si acá lo formamos y ante todo es una gran persona y lo conocemos desde niño. Es un jugador muy diferente y no, no hemos hablado algo especial, solo que sí hace mucha diferencia dentro del terreno de juego.

“Pero a mí me interesa más que me pregunten por mis jugadores, por el partido y eso es en lo que yo me centro”.