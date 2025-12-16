EN VIVO
Deportivo Saprissa

Saprissa también anuncia llenazo en La Cueva

La final se jugará a estadio lleno este miércoles a las 8 p. m.

Estadio Ricardo Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Por Daniel Jiménez 16 de diciembre de 2025, 14:08 PM

El Deportivo Saprissa ya comienza a palpitar la final de ida al anunciar que su estadio estará a reventar.

El juego será este miércoles al as 8 p. m. en La Cueva.

Los morados vencieron 4-2 a Cartaginés, mientras que los rojinegros 4-1 a Liberia. 

Situación similar comunicó la Liga para el compromiso de vuelta, que será este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

