Saprissa también anuncia llenazo en La Cueva

El Deportivo Saprissa ya comienza a palpitar la final de ida al anunciar que su estadio estará a reventar.

El juego será este miércoles al as 8 p. m. en La Cueva.

Los morados vencieron 4-2 a Cartaginés, mientras que los rojinegros 4-1 a Liberia.



Situación similar comunicó la Liga para el compromiso de vuelta, que será este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.