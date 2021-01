Saprissa suma ya cinco partidos sin ganar en el campeonato

Saprissa ya enciende las alarmas pues suma cinco partidos sin saber lo que es ganar en la Primera División.

La mala racha morada incluye los dos partidos de las semifinales ante Herediano en las que cayeron 3-0 en el juego de ida y empataron 1-1 en la vuelta los que los eliminó de la lucha por el título nacional.

Lea también Guadalupe Fútbol Club Espíndola salva el empate de un Saprissa que sigue sin carburar El defensor argentino, en sintonía con el gol en los últimos partidos, logró el 2-2 ante un Guadalupe que incomodó de más.

Además, ahora suman el peor arranque en la era Wálter Centeno con tres empates consecutivos ante Grecia (0-0), Jicaral (2-2) y el obtenido ante Guadalupe (2-2) este lunes por la noche.

El andar en el campeonato nacional es muy distinto al que vive en la Liga Concacaf donde el viernes pasado golearon 5-0 al Arcahaie de Haití por las semifinales y que lo tienen a las puertas de disputar el título ante Alajuelense.

“Hemos tenido un arranque duro, complicado y somos conscientes de que no estamos bien en el campeonato, pero sí estamos enfocados, no crea que no estoy trabajando por eso”, mencionó el técnico Wálter Centeno en conferencia de prensa.

Paté, un poco más molesto que de costumbre, explicó que ante Guadalupe los partidos suelen ser muy difíciles por su buen planteamiento.

“Nosotros estamos claros de que nadie nos quiere regalar nada, los dos últimos partidos que hemos jugado ante Guadalupe fueron muy difíciles.

“Yo quiero ver al equipo de otra manera, pero ahora estamos en un momento donde tenemos que tener la calma y estar confiados en lo que viene”, explicó el estratega.

Centeno admitió que vive un momento complicado por el arranque del campeonato, pero defendió a sus jugadores como un gran colectivo.

“Estamos en ese momento en el que no ligamos de tres y hemos empatado, nos duele y nos preocupa. Estamos ligados en muchas cosas más, tenemos partido miércoles, domingo y luego miércoles otra vez, el equipo está fuerte y eso hay que destacarlo, pero tenemos que salir contentos pues un partido así nos puede ayudar en el asunto de la fortaleza”, concluyó.