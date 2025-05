Saprissa solicita suspensión inmediata de los árbitros Keylor Herrera y Benjamín Pineda

El Deportivo Saprissa alzó este miércoles la voz contra el arbitraje y solicitó la suspensión inmediata de Keylor Herrera y Benjamín Pineda, quienes estuvieron en la polémica decisión de anular de mala manera un gol válido para los morados en el empate 1-1 ante Cartaginés.

Este fue el fallo que pudo cambiar la historia para los morados y dejarlos en zona de clasificación y dependiendo de sí mismos para estar en semifinales.

Video sobre la polémica acción y la resolución del VAR:

Por este motivo, los tibaseños realizaron un duro comunicado en el que critican el fallo arbitral y envían un solicitud a la Comisión de Arbitraje.

El comunicado completo:

El Deportivo Saprissa alza la voz ante un grave error arbitral

· El club reitera su respaldo al uso de la tecnología, pero lamenta una intervención que corrigió injustamente una decisión acertada en cancha



El Deportivo Saprissa desea manifestar su profundo malestar por los hechos acontecidos en el partido disputado el pasado sábado ante el Club Sport Cartaginés, donde una anotación legítima de nuestro equipo fue anulada tras una revisión en el VAR.



Desde la institución, reiteramos nuestro respaldo al uso del VAR como una herramienta que, correctamente aplicada, aporta transparencia, justicia y mejora en la toma de decisiones arbitrales. Entendemos que el arbitraje está expuesto a errores humanos, y precisamente por eso se ha implementado esta tecnología, que no debería utilizarse para sustituir decisiones válidas por interpretaciones erróneas.



Lo ocurrido en este caso nos genera profunda preocupación. El árbitro central Keylor Herrera, en primera instancia, validó correctamente el gol de Saprissa, pero fue la intervención del VAR —liderada por el señor Benjamín Pineda— la que derivó en la anulación del tanto, perjudicando una decisión acertada. Esta no es la función del VAR, y cuando se utiliza para invalidar jugadas legítimas, se desvirtúa su propósito y se atenta contra la equidad del juego.



Este hecho no solo cambió el rumbo de un partido clave en la recta final del campeonato, sino que puede tener consecuencias deportivas y potenciales consecuencias económicas y de negocio, significativas para nuestra institución. Las imágenes respaldan la validez de la anotación y, según la propia Comisión de Arbitraje, no existían elementos claros y contundentes para revertir la decisión inicial.



Por ello, como Deportivo Saprissa:



Solicitamos a la Federación Costarricense de Fútbol una revisión detallada del actuar del VAR en este caso concreto.

Instamos a la Comisión de Arbitraje a la suspensión inmediata de los señores Keylor Herrera (árbitro central) y Benjamín Pineda (VAR), como responsables de este grave fallo.

‍Hacemos un llamado a fortalecer los criterios de intervención del VAR, garantizando que esta herramienta sirva realmente para elevar el nivel del arbitraje y no para crear nuevas controversias.

Nuestro compromiso con el respeto institucional y el desarrollo del fútbol nacional es absoluto. Pero también lo es nuestra obligación de alzar la voz cuando se comete una injusticia que afecta directamente a nuestros jugadores, afición y al proyecto deportivo que defendemos con pasión.