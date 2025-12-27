Saprissa sigue sin dar pistas sobre una llegada del panameño Tomás Rodríguez

En días atrás, el nombre de Tomás Rodríguez ha copado las principales noticias del Saprissa, pues tanto desde Panamá como en suelo tico, muchos colocan al panameño como nuevo fichaje morado.

Rodríguez tenía todo para firmar con el Olimpia de Paraguay, club que estaba muy interesado en hacerse de sus servicios, pero el interés morado lo trajo hasta Costa Rica el pasado martes para observar las instalaciones moradas, eso sí, desde Panamá asegura que la motivación del joven es marcharse al fútbol paraguayo.

De ahí que la pregunta era obligatoria para el gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonis, quien este viernes dio una conferencia de prensa. Pero no hubo pistas sobre el futuro del canalero.

“Hemos sido claro que en temas de contrataciones o salidas, se va a informar en su momento, antes ustedes saben que hay muchos factores que influyen en una negociación y nosotros como institución, solo hasta cuando esté finiquitado lo daremos a conocer”, explicó Lonis tras la consulta.

Lonis sí explicó que buscarán tener un mercado más exigente y que este año, esperan reestructurar la plantilla.

“Hemos venido reconstruyendo el equipo, lo que pasa es que tal vez siempre se espera un fichaje bomba, pero desde que asumimos las decisiones se hizo el traspaso de Jeffry Valverde, el traspaso de Ryan Bolaños, se prestó a Fabricio Alemán, Ryan Taylor, mejoramos las situaciones económicas de los hermanos Myrie y además de eso estamos promoviendo la participación de más jóvenes dentro de la limitación que nos permite”, explicó.

Por su parte, confirmó que Rachid Chirino volverá al equipo, pues “tuvo un buen nivel y vuelve a las filas tras préstamo con San Carlos”.







