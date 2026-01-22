Saprissa se mantiene a la espera de los permisos de trabajo de Luis Javier Paradela

El Deportivo Saprissa juega este jueves de visita ante Sporting. Los morados llegan a la tercera fecha del Clausura 2026 esperando el momento de poder contar con Luis Javier Paradela.

“Informamos que el jugador aún no está habilitado. Estamos a la espera de la resolución”, señalaron los tibaseños.

El atacante cubano regresó al equipo luego de su paso por el U Craiova 1948 Club Sportiv, del fútbol rumano.

Paradela ya vistió la camiseta mora entre 2022 y 2024, periodo en el que ganó varios títulos.

El futbolista es parte de los refuerzos internacionales que trajeron los morados, junto a Tomás Rodríguez y el nicaragüense Bancy Hernández.

Saprissa ha tenido un inicio complicado en el certamen, ya que en dos partidos suma solo un punto.