Saprissa se hace de los servicios de Shawn Johnson para reforzar la banda derecha

El Deportivo Saprissa reforzará la banda derecha del equipo con la contratación de Shawn Johnson, según anunció este martes.

El futbolista llega procedente de Liberia y será ficha de los morados por dos años.

Con 23 años, Johnson ha jugado para Guanacasteca, Herediano y Liberia, sumando 135 partidos en la Primera División.

También ha formado parte de las selecciones menores y de la Selección Nacional.

“La incorporación de Johnson responde a la estrategia del club de fortalecer el plantel con futbolistas jóvenes, potentes y de alta proyección local e internacional. Su perfil encaja con la visión deportiva de la institución, centrada en jugadores que pueden seguir evolucionando en su desempeño, consolidando su talento natural y convirtiéndose en piezas importantes para los objetivos deportivos del equipo”, detallaron los tibaseños.

De cara al Apertura 2026, los saprissistas también se han reforzado con Andrey Soto, Keyshawn Arboine y Sebastián Padilla.



