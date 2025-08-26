Saprissa se enfrenta a un rival que históricamente no lo ha complicado

El Deportivo Saprissa tiene una ruta clara para clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana: ganar, para no depender de nadie más.

Al frente tendrá al Motagua, uno de los equipos grandes de Honduras y de la zona de Concacaf.

Eso sí, el Ciclón Azul nunca ha sido un rival complicado para los tibaseños, y esto es importante porque los ticos no atraviesan un momento brillante.

“A nivel histórico, ambos clubes se han enfrentado en 19 ocasiones, con un claro dominio del conjunto morado, que acumula 11 victorias frente a solo una de Motagua, además de 7 empates”, detalló la Concacaf.

Eso no le quita presión a los dirigidos por Vladimir Quesada, quien regresó al banquillo del Monstruo el sábado con victoria ante un débil Sporting FC por el Apertura 2025.

“El partido de mañana está cargado de presión, pero en Saprissa, quien no puede aguantar presión no puede estar. Kendall y los jugadores saben de qué se trata esto. Estamos mentalizados para mañana, con toda esa presión y con el apoyo de nuestra afición”, afirmó el timonel.

La última vez que estas instituciones se cruzaron por la Copa Centroamericana fue en noviembre del 2023.

​En aquella ocasión disputaban el repechaje para la Copa de Campeones 2024, y Saprissa goleó en casa con tantos de Ariel Rodríguez, Kendall Waston, Orlando Sinclair y Luis Paradela, tras haber empatado 2-2 en Tegucigalpa.