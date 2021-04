Saprissa se desdice acerca de quién será su técnico interino

Pese a querer apaciguar las aguas alrededor del Saprissa, el club volvió a generar una estela de dudas al contradecirse en la llegada de Mauricio Wright al banquillo morado por lo que resta del torneo.

Primeramente, en conferencia de prensa el presidente Juan Carlos Rojas anunció la llegada de Mauricio Wright como nuevo técnico del Deportivo Saprissa por lo que resta del Clausura 2021.

Sin embargo, para sorpresa de toda la prensa y la propia afición, tanto el club como el jerarca salieron a corregir y anunciaron media hora después que Wright será el asistente de Marco Herrera, quien el domingo anterior había sido anunciado como técnico interino.

Incluso, Rojas respondió preguntas a los colegas sobre la contradicción del club de presentar el domingo a un técnico interino y hoy presentar otro, asegurando que las decisiones se van tomando poco a poco y que es parte de una serie de "diferentes escenarios" que se discuten entre directiva y parte deportiva.

Pero para sorpresa de todos, minutos después de aquella respuesta el cargo de Wright cambió y se aclaró que más bien sería asistente técnico y no primer entrenador.

"Él viene a unirse al cuerpo técnico, pero para efectos formales Marco será el técnico y Mauricio el asistente, pero en la práctica serán ambos los que formen parte del cuerpo técnico", mencionó Rojas, aduciendo confusión de su parte.



Lo que sí es claro en el Saprissa, es que ni Marco ni Wright, será el técnico definitivo del equipo para la próxima temporada, pues el jerarca anunció que cuentan con una terna final de candidatos, todos extranjeros.

"Desde que se tomó la decisión de cambiar al primer entrenador nos pusimos a negociar y ya tenemos una terna final y de esos hay uno en particular que nos gusta muchísimo, pero aunque no me gusta poner fechas, es cuestión de pocas semanas para llegar a un acuerdo y anunciar al nuevo entrenador para el torneo que viene", explicó Rojas.



La terna final, según asegura, ya está en estudio y comunicación constante de la realidad del club.

Además, Rojas explicó que a partir de ahora evaluarán a toda la parte deportiva pues la situación crítica es “inaceptable” y que es una realidad que no refleja la historia del club.

"Con humildad aceptamos el pésimo desempeño que atraviesa el equipo masculino de Primera División, este es el peor momento que hemos vivido en Horizonte Morado a nivel masculino, esto es inaceptable y es una realidad que no se puede esconder, es una realidad que no refleja la historia del club.

"Esto tiene que tener consecuencias de parte del club y de la junta directiva y socios, quiero ofrecer disculpas a la afición, pues no es el Saprissa que todos anhelamos y al que queremos apoyar diariamente, vamos a hacer todo lo posible para revertir esta posición", mencionó.

El jerarca aseguró que los futbolistas, cuerpo técnico y gerencia deportiva estará en evaluación hasta el final de la temporada.

"Todos se están jugando mucho, no solo la clasificación y el honor del Saprissa, si no que también el trabajo y contratos.

"Quiero ver un esfuerzo máximo para luchar y ganar y dejar muy en alto el nombre de Saprissa", añadió.

De momento los morados corren para tener debidamente inscrito a Wright para que pueda formar parte del banquillo de Marco Herrera este miércoles en la difícil visita ante Limón.

**Nota actualizada a la 1:30 p.m. tras la confusión y posterior aclaración del club sobre el puesto de Mauricio Wright**