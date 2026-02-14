Saprissa sacó a la venta entradas para el clásico nacional

El Deportivo Saprissa sacó a la venta las entradas para el clásico nacional del sábado 21 de febrero a las 8 p. m. en La Cueva.

Este será el primer clásico que dispute Hernán Medford tras su regreso al banquillo morado.

Los precios van desde los ₡11.000 gasta los ₡65.000.

Eso sí, antes de este encuentro tanto morados como manudos tienen partidos. La S visitará Liberia este domingo a las 3 p. m., mientras que la Liga recibirá este domingo a las 6 p. m. a Sporting FC.