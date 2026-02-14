EN VIVO
Deportivo Saprissa

Saprissa sacó a la venta entradas para el clásico nacional

Será el primer enfrentamiento ante la Liga tras el regreso de Hernán Medford.

Estadio Ricardo Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Por Daniel Jiménez 13 de febrero de 2026, 19:12 PM

El Deportivo Saprissa sacó a la venta las entradas para el clásico nacional del sábado 21 de febrero a las 8 p. m. en La Cueva.

Este será el primer clásico que dispute Hernán Medford tras su regreso al banquillo morado.

Los precios van desde los ₡11.000 gasta los ₡65.000.

Eso sí, antes de este encuentro tanto morados como manudos tienen partidos. La S visitará Liberia este domingo a las 3 p. m., mientras que la Liga recibirá este domingo a las 6 p. m. a Sporting FC.

