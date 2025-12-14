Saprissa revela por qué Mariano Torres no jugó ante Cartaginés

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, no estará disponible para el juego ante Cartaginés.

Los morados brindaron un primer reporte antes del inicio del compromiso.

"Mariano Torres tuvo una molestia y el Cuerpo Técnico decidió que no estuviera en el juego de esta tarde", informó el departamento de prensa del cuadro morado.



Torres es una pieza fundamental en el Monstruo, que va adelante en la serie 2-1 ante los brumosos.