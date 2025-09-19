Saprissa revela lesión que sufrió Kenay Myrie

El futbolista de Saprissa Kenay Myrie sufrió un esguince de tobillo y evoluciona positivamente, informó el cuadro morado.

"Su recuperación continuará siendo evaluada según su progreso", citó el equipo en un comunicado de prensa.

Kenay es figura del club tibaseño y también ha recibido constantes convocatorias en la Selección Nacional.

El texto no especifica si es un esguince grado uno, dos o tres. Así que habrá que esperar cuánto tiempo se mantiene por fuera de las canchas el lateral.

El jugador es uno de los que más minutos Sub-21 ha disputado en el campeonato nacional.

Su reemplazo natural en el puesto es Gerald Taylor, aunque en esa posición también puede jugar Pablo Arboine.