Saprissa rescata un empate en Pérez Zeledón con más ganas que buen fútbol

Cuando las cosas van mal en Saprissa, aparece Kendall Waston para rescatar a los morados. Este jueves no fue diferente y, a puro corazón, empataron 3-3 ante Pérez Zeledón.

El arranque y gran parte de los 90 minutos estuvo lleno de dudas para los tibaseños, que apostaron por los de siempre, Kendall y Mariano, para no naufragar.

Al inicio, los locales no tardaron en explotar a Jorkaeff Azofeifa, quien falló en la marca y abrió la puerta para que se abriera el marcador al minuto 5, por intermedio de Kendall Porras.

<span id="selectionBoundary_1769729284218_7344170855936927" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Los morados reaccionaron bien ante la adversidad y comenzaron a encimar a los sureños. En un lance particular, Mariano Torres encontró la corrida de Azofeifa a la espalda de su marca y el lateral centró para que Tomás Rodríguez pusiera el 1-1 al 29’.

Los tibaseños siguieron empujando, pero no se abría el marco de Bryan Segura y, cuando parecía que al descanso se iban los equipos sin sacarse diferencia, Pablo Arboine cometió una falta en la línea del área. El penal lo ejecutó Manuel Morán al 40’.

Al regreso del descanso, los Guerreros del Sur seguían en pie de guerra y los morados jugaban en su mitad de la cancha, complicados en defensa y sin presencia en ataque.

Bajo la presión, Luis Javier Paradela se equivocó al jugar con el portero Abraham Madriz, quien dejó corto su rechazo y fue aprovechado por Luis José Hernández para el 3-1.

Otra vez, empujados por la crisis inminente que se viene en la institución si caían, los tibaseños reaccionaron y Mariano Torres marcó un golazo al 73’ para el 3-2.





Se vino el aguacero de centros hacia la cabeza de Waston, quien al 83’ puso el empate, que se siente como triunfo, pero no maquilla los problemas del equipo de Vladimir Quesada.

Los generaleños comenzaron a quedarse sin combustible y los visitantes a inquietar a Bryan Segura.

El siguiente partido para Pérez Zeledón es de visita en casa de Cartaginés, mientras que los morados juegan ante Carmelita por el Torneo de Copa.