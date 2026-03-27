Saprissa renueva a Jorkaeff Azofeifa por dos años

El Deportivo Saprissa anunció la renovación de Jorkaeff Azofeifa por los próximos dos años; es decir, cuatro torneos cortos.



El lateral izquierdo tiene 25 años y con la llegada de Hernán Medford se ganó un campo en la alineación titular. Su regularidad lo llevó a la Selección Nacional.

“Originario de Matina, Limón, enfrentó importantes desafíos personales, los cuales logró superar con el respaldo de su familia, encontrando en el fútbol un camino de crecimiento y superación”, informó el club morado.

Su carrera inició en Limón, posteriormente continuó en Guadalupe FC, hasta llegar al Deportivo Saprissa, institución a la que se incorporó en julio de 2023.



Con la morada, Azofeifa tiene 67 partidos oficiales y ha sido parte de la obtención de dos títulos nacionales.



“Esta renovación reafirma la confianza del club en su proyección deportiva y en los valores que representa, los cuales continuará aportando al equipo en los próximos torneos”, concluyó el equipo.

