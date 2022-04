Saprissa reestructura liga menor ante escasez de jóvenes en La Sele

Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, explicó que uno de los factores por los que ha realizado muchos movimientos en los puestos de divisiones menores de Saprissa es la falta de convocados en la Selección Nacional.

Incluso, el administrativo morado indicó que la ausencia de jóvenes en la Selección Nacional es porque algo no se hace bien.

"Si en la Selección hay jóvenes y no hay de Saprissa y antes si habían es porque algo no se está haciendo bien, hay que ir cambiando cosas para buscar esa mejora, ese crecimiento y optimización de recursos que no se estaban haciendo", añadió.