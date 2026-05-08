Saprissa recibió al primer ministro de Curazao en La Cueva

El Deportivo Saprissa recibió una visita muy especial. En el marco del Traspaso de Poderes, los morados recibieron en su estadio al primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

Pisas conoció La Cueva y también el salón de trofeos que tiene el reducto morado.

Gilmar compartió con el gerente general, Omar Hernández, y el director deportivo, Erick Lonis.

Además, el político también compartió con el jugador Luis Paradela.

