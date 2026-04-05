Saprissa recibe a Pérez Zeledón con la mira en la cima

Saprissa recibirá a Pérez Zeledón este domingo a las 3 p. m. en Tibás, en un partido clave en la lucha por el liderato del torneo.

Los morados llegan con 24 puntos, mientras que el líder Cartaginés suma 26. Herediano es segundo con 25 unidades y jugará más tarde en la jornada.

El equipo tibaseño tendrá la presión de ganar para meterle presión a los florenses, que saltarán a la cancha a las 5 p. m.

En la primera vuelta, Saprissa y Pérez Zeledón protagonizaron un empate 3-3. Los goles generaleños fueron de Kendall Porras, Luis José Hernández y Manuel Moraga, mientras que para los morados anotaron Tomás Rodríguez, Mariano Torres y Kendall Waston.

En el torneo Apertura, Saprissa ganó ambos enfrentamientos, con un 3-0 en casa y un 0-1 como visitante.

En la próxima jornada, Saprissa visitará a Liberia, mientras que Pérez Zeledón recibirá a Puntarenas.