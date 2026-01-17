Saprissa rechaza las declaraciones de Mattus hacia su capitán Mariano Torres

Las polémicas declaraciones y dichos del árbitro William Mattus hacia Mariano Torres el martes anterior durante el partido ante Puntarenas FC, generaron un completo rechazo por parte del Deportivo Saprissa.

Los morados emitieron un comunicado de prensa donde repudian lo sucedido entre el árbitro y su capitán e incluso hacen un llamado a la Federación Costarricense de Fútbol, la Unafut y la Comisión de Arbitraje.

“Este tipo de expresiones reviste una gravedad aún mayor cuando provienen de personas en una posición de autoridad como el árbitro central en cancha o quienes lo asisten en el VAR de un partido de Primera División, como quedó evidenciado en los audios publicados del reciente juego en casa ante Puntarenas”, publica el club.

“Ante estos hechos, el Deportivo Saprissa hace un llamado a Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), a Unafut y a la Comisión de Arbitraje para que actúen con el rigor que el caso amerita, en resguardo de la integridad y valores del fútbol nacional”, destacó el equipo.

En una revisión por un penal en el VAR, el árbitro Mattus tuvo una discusión con Torres y esta quedó grabada en el audio facilitado.

La conversación fue la siguiente:

William Mattus: “Vea lo asustado que estoy que te pego a vos aquí” Mariano Torres: “Para eso sí sos vivo” William Mattus: “Lárgate de aquí porque te boto” “Ya me tiene harto este argentinito” “No me grita ni un tico, se lo voy a aguantar a usted huevón, no jodas”. Los reclamos de Mariano siguieron y Mattus le dice a su compañero Kendall Waston: "Cállelo, porque yo lo boto". "Ahora me voy a callar", le contestó Torres.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en el video y cientos de aficionados asegura que el árbitro se pasó con el futbolista morado y sobre todo criticaron el uso de palabras despectivas y xenofóbicas por su nacionalidad.



