Deportivo Saprissa
Saprissa quiere La Cueva llena: Combo de entradas para próximos partidos
Los morados luchan por el liderato y tendrán dos juegos claves en casa.
El Deportivo Saprissa sacó un combo de entradas para los partidos ante Pérez Zeledón y Liberia.
Los morados quieren el estadio lleno en los siguientes dos partidos en los que busca el liderato.
El primer reto de los morados será ante Pérez Zeledón el 5 de abril a las 3 p. m. y el segundo frente a Liberia el 12 de abril a las 3 p. m.
Los boletos van desde los ₡5.000 hasta los ₡30.000.
Los morados son segundos con 24 puntos, uno menos que el Herediano.