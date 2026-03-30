Saprissa quiere La Cueva llena: Combo de entradas para próximos partidos

El Deportivo Saprissa sacó un combo de entradas para los partidos ante Pérez Zeledón y Liberia.

Los morados quieren el estadio lleno en los siguientes dos partidos en los que busca el liderato.

El primer reto de los morados será ante Pérez Zeledón el 5 de abril a las 3 p. m. y el segundo frente a Liberia el 12 de abril a las 3 p. m.

Los boletos van desde los ₡5.000 hasta los ₡30.000.

Los morados son segundos con 24 puntos, uno menos que el Herediano.