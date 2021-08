Saprissa presentó a los jóvenes atacantes Julen Cordero y Carlos Villegas

El Deportivo Saprissa presentó este miércoles a sus delanteros, Julen Cordero y Carlos Villegas, quienes llegan a competir en zona ofensiva del conjunto tibaseño.



Se trata de dos futbolistas jóvenes que regresan a las tiendas tibaseñas luego de vivir distintas experiencias.

Cordero, de 21 años, estampó su firma hasta 2023 luego de dos temporadas en el fútbol internacional en equipos de Francia y Bélgica.

“Estoy muy feliz de volver a casa. Fueron dos años en los que crecí mucho como persona y jugador, no siempre se cumplen los objetivos cuando uno quiere y ahora estoy concentrado en Saprissa en luchar por el campeonato”, expresó Cordero, quien lucirá el dorsal 21.

Villegas, de 22 años y quien se desenvuelve como extremo derecho, ganó puntos la campaña anterior con el equipo de Limón FC y asegura estar en plenitud de condiciones para brillar con la morada. Su contrato es hasta 2024.

“Estoy muy contento, la verdad me fue muy bien el torneo pasado, venir acá me tiene con mucha ilusión. Me siento muy preparado, ya sé lo que es estar en Saprissa, sé lo que representa y espero darlo todo dentro de la cancha”, añadió Villegas, quien portará el 17 en el primer equipo.

Ambos jugadores ya trabajan a las órdenes de Mauricio Wright y podrían ser tomados en cuenta para el partido del próximo domingo ante el Municipal Grecia.

Luego de tener escasos elementos en delantera, los morados pasaron a tener muchas variantes en esta línea. Ya estaban Ariel y Sinclair y para esta campaña también llegaron David Ramírez y Jossimar Pemberton.

Según el gerente deportivo, Ángel Catalina, el mercado de fichajes aún no está cerrado para el club.

“Estamos muy contentos y satisfechos con la planilla que tenemos, con los dos jugadores que presentamos hoy, pero el mercado de fichajes está hasta el 21 de setiembre y estaremos abiertos a alguna incorporación”, detalló.