Saprissa pone sus ojos en Keyshwen Arboine: Esto dicen en Guastatoya

El Deportivo Saprissa puso sus ojos en el jugador Keyshwen Arboine, extremo derecho de 24 años que militó con el Guastatoya de Guatemala.

Teletica.com conversó, en entrevista, con Danny Moscoso, quien es vicepresidente del club y encargado del área deportiva de la institución.

—¿Q uería preguntarle por el interés del Deportivo Sapriza en el jugador Keyshwen Arboine, que nos puede decir al respecto?

Arboine es jugador todavía que pertenece al Club Deportivo Guastatoya y pues a través de su representante se mostró el interés de uno de los clubes más grandes de Costa Rica, como es Saprissa. La verdad nosotros como club, primeramente somos un club que no nos gusta cerrar la puerta a nadie, sino que el jugador siempre crezca porque es el protagonista.

Y pues se ha manifestado el interés, la semana pasada nosotros compramos los boletos de nuestro jugador para que él pudiera viajar porque ya salieron de vacaciones, acá el torneo ya terminó. Y él pudo viajar y tengo entendido que entre el día de hoy ellos van a tener una reunión para poder negociar con él, la oportunidad que él pueda unirse a las filas de Saprissa.

—Veo que fue un jugador muy regular durante la temporada, pero también me dice que no son un club que cierra las puertas. ¿Cómo está el tema contractual del muchacho?

Él es un jugador muy regular, es un jugador que no se lesiona, que siempre está entrenando fuerte, se perdió un juego por acumulación de amarillas, pero es un jugador muy disciplinado, muy rápido en la liga, es uno de los jugadores más rápidos de la liga, muy desequilibrante, entonces es parte fundamental de nuestro club.

Y claro, de preferencia nosotros queremos que siga en nuestro club para este nuevo torneo, el entrenador que está ahora con nosotros también desea que continúe, pero como le digo, nosotros ya estábamos en una negociación con él y claro, siempre está por encima también que si hay una oportunidad internacional, el club no se opone a que él pueda salir.

En este caso nosotros estamos en una negociación porque todavía no se le vence el contrato, en este mes que viene se le vende, pero estamos en la disposición de que si él tiene algo para mejorar y crecer, pues ya él tiene la última palabra para decidir dónde va a estar.

—¿Aunque se le vence en un mes, ustedes querían pues una eventual renovación y no sé si el Saprissa alguien se ha comunicado con ustedes?

No, de hecho contacto directo de la parte de Saprissa no hemos tenido, únicamente fue a través de su representante que llevó la información a nosotros del interés, entonces creo que todo jugador independientemente del país, siempre el sueño de ellos va a ser jugar en los equipos más grandes de cada país y yo sé que no va a ser la excepción para él, verdad, es un jugador que tiene mucho potencial, que ha ido creciendo significativamente, este último torneo acá en Guastatoya, como les digo, fue un jugador muy importante para el equipo y que nosotros también valoramos y apreciamos y él sabe que aquí las puertas están abiertas, sabe que también eso mismo le ha traído a él abrirse campo en otro país y más que en su propio país entonces así es la situación.

—¿Usted ha hablado con el jugador sobre esta oportunidad?