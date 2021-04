Saprissa pierde y complica su serie contra el Philadelphia Union

El Deportivo Saprissa sigue sumando partidos sin ganar y este miércoles cayeron 0-1 ante el Philadelphia Union en la Liga de Campeones de Concacaf.



Los morados ahora deben sacar un resultado positivo en los Estados Unidos, si quieren seguir con vida en el torneo.

El Union anotó al minuto 34 por intermedio de Kacper Przybyłko, en una jugada que acentúa uno de los muchos males que aquejan al equipo morado.

Los de la MLS encontraron profundidad por la banda saprissista, un error en la marca le permitió al delantero a llegar solo y rematar con todas las facilidades del mundo.

⚽️ Goal @PhilaUnion!



Kacper Przybylko scores a nice header to take the lead! | #SCCL21 pic.twitter.com/Qo5Ddhfwvs