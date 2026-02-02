Saprissa palpita el regreso del histórico Hernán Medford al banquillo
El Pelícano alista su retorno al club en el que su figura rememora el Mundial de Clubes.
Teletica.com, conoció por diversas fuentes independientes entre sí, que el estratega tiene todo listo para volver a la dirección técnica del equipo morado.
Este significaría su retorno a la institución luego de 20 años lejos del club.
Si hablamos de Hernán en el Saprissa hay que decir que ha ocupado todos los puestos en la institución y toca fibras sensibles en el saprissismo, pues su figura trae de manera inminente el Mundial de Clubes.
Medford permaneció tres años como estratega del Monstruo entre 2003 y 2006, en la que destaca éxito nacional e internacional.
Con el Monstruo, El Pelícano alcanzó los títulos nacionales de las temporadas 2003-2004 y 2005-2006. También ganó la Concacaf 2005 y obtuvo el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes.