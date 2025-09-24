Saprissa palpita el regreso de Warren Madrigal

El Deportivo Saprissa palpita el retorno de Warren Madrigal, luego de superar una fractura de peroné en el pie izquierdo en la pasada Copa Oro.

Estaba a préstamo en Valencia, pero al final no se concretó su permanencia. Por ese motivo, el futbolista regresó al cuadro morado para iniciar su recuperación.

"Para nosotros es una gran alegría, después de la lesión que él sufrió, que pueda integrarse y recibir el alta médica, aunque ya ha realizado entrenamientos grupales", expresó Vladimir Quesada, técnico de la S.



El parte médico de su lesión lo brindó la Federación Costarricense de Fútbol el pasado 16 de junio tras el juego ante Surinam, en la Copa Oro.

Y ahora, esta semana, el club tibaseño destacó el retorno a los entrenamientos de Madrigal.



El Apertura marcha por la fecha 10 y se espera la reprogramación de la jornada 12, por temas de Selección Nacional, por lo que aún hay tiempo en el torneo de tener una recuperación total de Warren.

