Saprissa oficializa el traspaso de Kenay Myrie al Copenhague

El Deportivo Saprissa oficializó la venta del lateral derecho Kenay Myrie al FC Copenhague de Dinamarca.

De esta manera, el joven futbolista de 19 años se convertirá en legionario y será el cuarto costarricense en vestir la camiseta de uno de los clubes más prestigiosos de Dinamarca tras Christian Bolaños, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa.

Kenay disputó 53 partidos con el Saprissa, marcó cinco tantos y asistió a sus compañeros en cinco oportunidades. Su primer gol con los morados se efectuó contra el Herediano el 25 de enero de 2005.

Además, formó parte de la Selección Nacional hizo su primera aparición el año anterior y ya completó cinco duelos internacionales.

Sus participaciones están distribuidas entre clasificación a la Copa del Mundo y Copa Oro.

Según reveló Erick Lonis, gerente deportivo del Saprissa, la venta del futbolista ronda el millón de dólares y el buen nivel del futbolista en el pasado torneo hizo que se vendiera por tres veces según el monto inicial que tenían por él.



