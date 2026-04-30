Saprissa no se queda de brazos cruzados: Esto dice tras rechazo de apelación

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Los morados brindaron su posición tras conocer que el Disciplinario mantuvo sanción a Mariano Torres y Fidel Escobar.
El Deportivo Saprissa aseguró que no comparte la decisión del Tribunal Disciplinario de mantener sanción de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar.
"Saprissa respeta la posición del Tribunal Disciplinario, pero no la comparte. En consecuencia, el expediente será trasladado al Tribunal de Apelaciones en cumplimiento del debido proceso. Se insta, de forma respetuosa, a una resolución célere del recurso de apelación en procura de respetar el principio de equidad deportiva", informó el club.
Los morados dejaron claro que recurrirán al Tribunal de Apelaciones, aunque habrá que ver cuándo se reúnen para tomar decisiones.
Polémica en Puntarenas
Torres y Escobar vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.
Debido a eso, el Disciplinario interpuso tres juego s de castigo tanto a Mariano como a Fidel.
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El Tribunal Disciplinario mantuvo la sanción de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar. Ante esto: ¿Cuál es el camino de Saprissa?
Luego de que el Disciplinario rechazara la apelación de los morados, el club aún tiene oportunidad de ir al Tribunal de Alzada de la Federación Costarricense de Fútbol.
Sin embargo, se desconoce la celeridad con que se reúna el Tribunal de Alzada tomando en cuenta que este viernes es feriado de 1° de mayo.
Mantienen castigos: Esto es lo último sobre Mariano Torres y Fidel Escobar
El Tribunal Disciplinario mantuvo la sanción de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar.
"Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva. De momento ambas sanciones se mantienen vigentes", informó la Federación.
La S se prepara de cara a su debut en semifinales este domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.