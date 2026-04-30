Saprissa no se queda de brazos cruzados: Esto dice tras rechazo de apelación

El Deportivo Saprissa aseguró que no comparte la decisión del Tribunal Disciplinario de mantener sanción de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar.

"Saprissa respeta la posición del Tribunal Disciplinario, pero no la comparte. En consecuencia, el expediente será trasladado al Tribunal de Apelaciones en cumplimiento del debido proceso. Se insta, de forma respetuosa, a una resolución célere del recurso de apelación en procura de respetar el principio de equidad deportiva", informó el club.﻿

Los morados dejaron claro que recurrirán al Tribunal de Apelaciones, aunque habrá que ver cuándo se reúnen para tomar decisiones.

Polémica en Puntarenas

Torres y Escobar vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.

Debido a eso, el Disciplinario interpuso tres juego s de castigo tanto a Mariano como a Fidel.



