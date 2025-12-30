Saprissa no se detiene en movimientos: anuncia regreso de querido jugador

El Deportivo Saprissa no se detiene en sus movimientos y este martes anunció el regreso de un querido jugador. Se trata del cubano Luis Paradela.

Paradela estaba a préstamo con el club Universitatea Craiova de Rumanía.

El atacante llegó al club en el 2022 y rápido se ganó el respeto y cariño de la hinchada morada.

Con la S, Paradela disputó 92 partidos y anotó 25 goles. Fue pieza clave en el tetracampeonato.

Eso sí, Paradela no es el único, pues también retornará Rachid Chirino, quien estaba a préstamo con San Carlos.

Chirino fichó con los morados en junio de 2024 y jugó a préstamo con los Toros del Norte.

Con los sancarleños, Chirino tuvo participación en 18 compromisos y anotó en cinco oportunidades y brindó tres asistencias.

