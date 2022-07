Saprissa no le pone plazo a decisión de Bryan Oviedo

Saprissa no pone ningún plazo para que Bryan Oviedo defina su futuro.

El mercado de transferencias del fútbol de Costa Rica termina el 22 de setiembre. A falta de tres fechas para que finalice la fase regular del campeonato nacional.

Por otra parte, el periodo de inscripciones en algunas ligas europeas finaliza el 31 de agosto.

Juan Carlos Rojas, presidente del cuadro morado, explicó que respetarán la decisión del futbolista sobre su futuro.

“No tenemos plazo, no sabría, ni podría decirle en qué va a terminar esa negociación”, aseguró Rojas.

Además, el jerarca calificó de "natural" la atención que la prensa le ha dado a este tema.

"En realidad no hay nada muy diferente a lo que he comentado, estamos en la misma situación, es un jugador que salió acá (Saprissa), que nos interesa, que le abrimos las puertas, tiene una oferta de parte nuestra y está valorando temas en el exterior y hasta ahí, no hay ninguna novedad”, aseguró Rojas.