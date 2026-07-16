Saprissa llena de arte su celebración del 91 aniversario del equipo

Un mural engalana el Estadio Ricardo Saprissa. Esta iniciativa, llamada "Pintá Morado", es la apuesta artística para que los morados festejen su 91.º aniversario.

El equipo, junto con la Fundación Saprissa y la Comisión de Rescate Histórico, se unió con la comunidad para crear esta obra, que se trabajó entre el 13 de junio y el 11 de julio, y que fue develada este jueves.

"El diseño del mural fue realizado por los artistas Sergio Pacheco y William Chavarría, quienes plasmaron un recorrido visual por algunos de los momentos más representativos de la historia de la institución morada", detallaron los tibaseños.

Como parte del proyecto se unieron 40 jóvenes de comunidades aledañas, quienes colaboraron en la elaboración de la obra.

"Fundación Saprissa reafirma su compromiso de promover espacios en los cuales el arte, la historia y la participación comunitaria se unen para fortalecer la identidad morada y preservar el legado del club para las futuras generaciones", concluyeron.

Diseñadores:

Sergio Pacheco (Cultura Saprissa) y William Chavarría.

Niños, niñas y adolescentes que participaron:

Alana Fonseca F., Alejandra Barquero, Alejandro Acosta, Alejandro David, Alejandro Jaen Castro, Alisson Alcocer Villareal, André Alejandro Lobo Ubiña, Arianna Araya Rodríguez, Ashley Jimena Ramírez Camacho, Daniela Guzmán Sánchez, David Campos Trejos, Elías García Parrales, Emanuel Monge García, Emiliano Arce Retana, Emily Nathalia Segura Morera, Emma Solís Pérez, Ennio Madrigal, Esteban Madrigal, Francheska Noemy Zamora González, Fulvio José Porras Mors, Gabriel Antonio Cambronero Pérez, Gabriel Núñez Cubillo, Itzhell Solano Barboza, Jairo Miranda Jarquín, Javier Campos Solís, Javier Otarola Jiménez, José Andrés Avilés Méndez, Josué Ortiz Solano, Kacy Valverde Buitrago, Krystel Muñoz Rojas, Nahima Trihaysha Chavarría Gamboa, Ney José Flores Olivas, Rishany McCloud, Santiago Arias Quintana, Saúl Gamboa Cordero, Steven Javier Lorío Jiménez, Valeria Brenes Barrantes, Víctor Jesús Alvarado Salas, Wilberth de Nazaret Duarte García y Yexson Gabriel Durán González.

Voluntarios:

Axel Toaza, Brídgeth Núñez Bastos, Christian Cubas, Daniela Bolaños, Délanny Mata Arguedas, Flora Orozco, Gabriela Alvarado, José Campos, José Pablo Pizarro Ordoñez, José Solano, Luis Diego Romero, Marco Fonseca, María José Menam, Mariela Granados, Marissa Azofeifa Li, Milton Coronado, Santiago Solano Salas y Zamira Tenorio Ulloa.



