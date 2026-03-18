Saprissa llega a un acuerdo con Jimmy Marín y su agente

El Deportivo Saprissa informó que llegó a un acuerdo con el futbolista Jimmy Marín y su representante, quienes solicitaban un monto por la venta del jugador al fútbol de Rusia.

Tanto el jugador como su representante José Luis Rodríguez solicitaban a los morados el cobro de $120 mil ($60 mil cada uno) por la venta de Marín al Orenburg FC de ese país europeo y una cláusula del contrato que asegura que "si el jugador era vendido a algún club internacional, el jugador recibiría la suma del 10% del monto de la venta".

El arreglo llega justo antes de que este miércoles 18 de marzo se diera la audiencia en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en la Federación Costarricense de Fútbol.

“El Deportivo Saprissa cumplió con sus obligaciones y el proceso concluyó en buenos términos para ambas partes. Por un acuerdo de confidencialidad, el club no se referirá a los términos y detalles de la negociación”, aseguró de forma oficial el club.

Por su parte, Aquiles Mata, abogado que lleva el caso de Marín y su representante, aseguró que efectivamente se llegó a un acuerdo entre ambas partes y solo faltaría que Cámara lo avale, pero lo audiencia ya no se llevará a cabo.

Además, Mata aseguró que sus representados recibirán la totalidad del monto adeudado.

Con esto se pone punto y final a una disputa entre el jugador, su representante y el club morado que inició en el 2022 cuando se realizó la venta al fútbol ruso.



