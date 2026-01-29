Saprissa llega a Pérez Zeledón en busca de tres puntos para disminuir la presión

Este jueves Saprissa visita a Pérez Zeledón (8 p. m.). Lo que de por sí ya es una salida complicada llega en un momento cargado de presión en las tiendas moradas.

El inicio del semestre no ha sido fácil y el domingo el equipo salió del estadio con la grada pidiendo la cabeza de Vladimir Quesada.

Una victoria podría bajar el nivel de la presión que se vive en Tibás. Los morados solo han sumado cinco unidades en cuatro juegos: empataron dos veces, ganaron uno y registran una derrota.

“Serenidad, tenemos un bache, un estado donde lamentablemente hemos tenido bastantes opciones de gol, pero no las hemos podido concretar. Nosotros no nos desesperamos, vamos a seguir trabajando”, dijo Vladimir Quesada tras empatar sin goles ante Cartaginés en la última jornada.

El tema ha llegado hasta el presidente del equipo, Roberto Artavia, quien dijo: “En este momento, sí”, sobre la continuidad del timonel.

El cotejo ante los Guerreros del Sur es importante en la lucha por un lugar en la zona de clasificación, ya que son rivales directos.

Los generaleños han sumado seis unidades y se mantienen invictos.

El semestre anterior Saprissa ganó sus dos encuentros ante Pérez Zeledón y en la visita al Municipal Pérez Zeledón se impuso 0-1, con tanto marcado por Deyver Vega.

Los morados también deben pensar en el Torneo de Copa, ya que en una semana se miden como locales ante Carmelita.



