Saprissa iguala la peor racha sin triunfos en su historia

Con el empate en casa 1-1 ante Pérez Zeledón, el Deportivo Saprissa llegó a ocho partidos sin ganar en el torneo local e igualó su peor racha sin triunfos en la historia.

Según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes, aquella sequía de victorias data de 1986 cuando los morados consiguieron cinco empates y tres derrotas.

En aquella oportunidad, el Saprissa igualó ante Ramonense, Herediano, Cartaginés, San Carlos y Guanacasteca.

Mientras que perdió ante el clásico ante Alajuelense, Puntarenas y Limón.

Por su parte, actualmente en el torneo suman seis empates y dos derrotas. Igualaron ante Santos, San Carlos, Jicaral, Guadalupe, Cartaginés y este sábado ante Pérez Zeledón.

Las cifras son más críticas si toma en cuenta el partido por la Liga de Campeones de Concacaf de media semana en el que cayeron 0-1 ante el Philadelphia Union de la MLS.

Esto sumaría 48 días sin contabilizar tres puntos en su registro.

“Me preocupa en demasía. No es bueno y no estamos en un buen momento de resultados y lógicamente esto preocupa demasiado. Nos hemos encontrado con pérdida de jugadores importantes y tenemos que trabajar para encontrar la victoria.

“Saprisssa en su larga historia ha pasado por estos momentos y se ha sabido reponer y así lo vamos a intentar y seguir pese a la situación en la que estamos” Myers.

El estratega aseguró que no está anuente a dejar su puesto.

“No, yo creo que no sería muy valiente. He pasado por estas rachas horribles y creo que hay que ser valientes y mis jugadores lo son y esto va a terminar en algún momento y les puedo decir que cuidado cuando esto termine, pero no he pensado en eso”, aseguró.

Por su parte, el defenso Kendall Waston, más cortante que de costumbre, se mostró muy preocupado por la situación del equipo y solo atinó a decir que “todo lo que inicia tiene un fin y esperamos que sea muy pronto”.

Además, aseguró que no considera que el Saprissa "no está en crisis" pues aún está en zona de clasificación.

Los morados viajarán este lunes rumbo a Estados Unidos para afrontar el juego de vuelta ante Philadelphia el próximo miércoles.

Y el próximo domingo enfrentará el clásico nacional por el Torneo de Clausura 2021 ante Alajuelense en el Ricardo Saprissa.

Peores rachas de Saprissa sin triunfo en torneo local:

Temporada 1986

8 partidos sin ganar (5 empates y 3 derrotas)

Ramonense 0-0 Saprissa

Saprissa 1-1 Herediano

Saprissa 2-2 Cartaginés

Alajuelense 1-0 Saprissa

Saprissa 0-1 Puntarenas

San Carlos 0-0 Saprissa

Saprissa 1-1 Guanacasteca

Saprissa 0-0 Limón

Torneo de Clausura 2021

8 partidos sin ganar (6 empates y 2 derrotas) *+1 partido de Concacaf*

Santos 1-1 Saprissa

Saprissa 1-1 San Carlos

Saprissa 1-2 Grecia

Jicaral 0-0 Saprissa

Sporting 1-0 Saprissa

Saprissa 1-1 Guadalupe

Cartaginés 0-0 Saprissa

Saprissa 1-1 Pérez Zeledón

** Saprissa 0-1 Philadelphia Union**

**Juego por la Liga de Campeones de Concacaf

***Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes**