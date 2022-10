Saprissa hará reconocimiento a Bryan Ruiz por su trayectoria

El Deportivo Saprissa le hará un reconocimiento a Bryan Ruiz, ídolo del fútbol nacional que anoche jugó su último partido en Primera División.

"Quisiera resaltar la carrera de una leyenda: Bryan Ruiz", publicó Juan Carlos Rojas, presidente morado, en su cuenta de Twitter.

Rojas calificó de "imborrables" los aportes de Ruiz y anunció que le harán una placa para honrar su legado.

"Gracias por tus imborrables aportes al fútbol de Costa Rica, no solo demostrando calidad sino también clase. De parte del Saprissa tenemos una placa que te entregaremos honrando tu legado. ¡Gracias Bryan!", concluyó el mensaje del jerarca.



Ruiz salió de cambio anoche a los 70 minutos. Su lugar lo ocupó Jossimar Alcócer.

En la salida del campo, un grupo de aficionados silbaron a Ruiz, aunque otros le aplaudieron.

El propio Ruiz se refirió al respeto al finalizar el encuentro y lo calificó como un comportamiento "normal" viniendo de dos aficiones archirivales.

"Es lo normal, en un clásico siempre va a existir esa rivalidad y esa gana de que el equipo rival pierda, a pesar de que habrá algunos que no me apoyan del equipo rival, la mayoría reconoce la carrera que he tenido. Le agradezco a todas las personas que me han apoyado", comentó Ruiz.