Saprissa había dicho dos semanas, pero... ¿Por qué no hay fecha para el regreso de Fidel Escobar?

El pasado 27 de enero, a las 2:30 p. m., el Deportivo Saprissa informó esto sobre el panameño Fidel Escobar: "Ante algunas consultas recibidas, les informamos que, efectivamente, Fidel Escobar será sometido esta noche a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar. Este es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas. Después del cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”.



Sin embargo, este jueves, en la previa del juego entre el médico Esteban Campos habló con detalles sobre el estado de Escobar y por qué no hay fecha para su regreso a las canchas.

"No tenemos una fecha porque vamos midiendo el comportamiento médico y físico, cuando veamos que hay un volumen de entrenamiento suficiente, que nos haga pensar que no vamos a ir atrás y que vamos certeramente, vamos a permitir que compita. "Fidel se juega este año un Campeonato Mundial, no podemos poner en riesgo ese Mundial, sería ingrato para Fidel y Saprissa, si Fidel se recupera le va a ayudar a Saprissa, a su selección y es el sueño de cualquier jugador, no podemos ser irresponsables de dar pasos que no sean certeros", explicó Campos en la transmisión de Teletica Deportes Radio ante la consulta de si había fecha para el retorno del canalero.

Campos enfatizó que el caso de Fidel debe de ser a base de mejoría diaria pero "dando pasos certeros" y dejó muy claro el padecimiento que le ha impedido jugar este semestre.

"A los que no dimensionan el problema de Fidel, tiene una hernia en su columna, recibió un proceso quirúrgico mínimamente invasivo hay que cumplir ciertos tiempos, no solo en la parte médica sino en la readaptación, entendiendo que la columna es de cuidado, tenemos que ir dando pasos certeros adelante. Es mejor ir dando uno a la vez sin que involucre un retroceso, la columna puede ser medio traicionera, hoy estás muy bien, y mañana el dolor pudiera reactivarse, vamos garantizando ir día a día mejorando",añadió.

Además, desde el Monstruo enfatizaron que tienen una comunicación muy constante con la Selección de Panamá: "Tengo una gran amistad con el jefe médico de la Selección de Panamá, somos compañeros en la comisión Médica de Concacaf y FIFA, así que eso nos permite ir tomando en conjunto las mejores decisiones, Fidel es importante para Saprissa y Panamá".

Por último sobre este caso del panameño, Campos dijo que si "un mal manejo de carga, la hernia podría volver a crecer que vuelva a comprimirse el nervio y eso no lo queremos".