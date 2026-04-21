Saprissa: “Fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo”

El Deportivo Saprissa dio a conocer su posición oficial luego de que este martes Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, se convirtiera en director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Su oponente en la elección fue Roberto Artavia, jerarca morado.

“En el marco del proceso de elección para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, el Deportivo Saprissa reitera su respeto absoluto al proceso y acata la decisión adoptada por la Asamblea este martes 21 de abril de 2026”, indicaron.

Pero los tibaseños sí profundizaron más en temas que atañen el presente del balompié nacional y que consideran relacionados con la votación de este martes.

“El resultado de esta elección no cambia lo esencial: el fútbol costarricense sigue necesitando una discusión seria sobre su rumbo, su competitividad y su capacidad de desarrollo”.

Según los saprissistas, la intención de colocar a Artavia en el órgano rector del fútbol nacional era “aportar liderazgo, experiencia y visión en un momento crítico para nuestro fútbol, evidenciado por el deterioro en el rendimiento y en el posicionamiento internacional de nuestras selecciones”.

Para los tibaseños hay discusiones sobre la mesa que deben darse.

“Fortalecer la formación de talento, modernizar las estructuras del fútbol nacional y construir un modelo más sólido y sostenible para el futuro, por encima de dinámicas políticas y de representación”.

Finalmente, aseguran que “el Deportivo Saprissa continuará vigilante y activo en defensa de un fútbol transparente, equitativo y orientado al bien común”.