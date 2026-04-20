Saprissa fue premiado por Warner Bros por histórica camiseta

El Deportivo Saprissa fue galardonado por Warner Bros debido a la histórica camiseta de Batman.



Discovery en su cumbre regional de licencias (Summit LATAM), le otorgó a los morados el premio a "Mejor Desarrollo de Experiencia".

"Desde su presentación hasta la respuesta de la afición, la propuesta destacó por su creatividad, ejecución comercial y alcance en distintos canales. Es por esta razón que nuestra institución, de la mano de AR Holdings, recibió el reconocimiento internacional", comunicaron los morados.

El club tibaseño destacó "por convertir una colaboración en un caso exitoso de engagement con la afición, posicionamiento de marca y resultados comerciales, compitiendo con empresas de distintos sectores en América Latina".



"Es un honor que el trabajo de nuestra institución resalte a nivel internacional y que una compañía de gran renombre como Warner Bros reconozca la calidad con la que este uniforme fue ejecutado. Este premio es consecuencia del trabajo con excelencia que nos caracteriza en nuestro club”, explicó Karol Quesada, Gerente de Mercadeo y Fan Engagement del Deportivo Saprissa.





Los uniformes: