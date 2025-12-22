Saprissa firmó un semestre que llena de dudas al equipo

Cuando el sábado anterior David Gómez dio el pitazo final y Liga Deportiva Alajuelense celebró la 31, en Saprissa las dudas que lo persiguieron durante el semestre se convirtieron en una realidad.

Mientras La Liga celebró seis meses en los que lo ganó todo, en Tibás se lamentan por tercer torneo consecutivo sin título.

Contrataciones recientes como Gustavo Herrera, Newton Williams (lesión) y Marcos Escoe, todos traídos durante el mandato de Erick Lonnis, además de Mauricio Villalobos, no fueron tomados en cuenta en la fase final.

Jugadores como Nicolás Delgadillo, Gerson Torres, Jefferson Brenes y Pablo Arboine, entre otros, nunca dieron la talla, ya sea por lesión o por rendimiento.

El Apertura lo inició Paulo Wanchope en el banquillo y lo terminó Vladimir Quesada, ambos con problemas para cimentar una titular.

Estas dificultades en el terreno de juego se suman a meses con cambios en la estructura del equipo.

Sergio Gila se fue, Gustavo Chinchilla también salió y Juan Carlos Rojas dejará la institución. Además, se han dado movimientos en la composición de Horizonte Morado.

Lo visto en estos meses recientes deja claro que Saprissa está lejos de los manudos. La planilla de los morados deja dudas.

Esteban Alvarado tuvo un cierre de torneo para el olvido. Jugadores como Gerald Taylor, Marvin Loría y Jorkaeff Azofeifa aportaron poco o nada, mientras que Óscar Duarte sufrió una lesión que lo mantendrá alejado del fútbol por varios meses.

El calendario avanza rápido y el fútbol regresa a mediados de enero, por lo que Saprissa tiene poco tiempo para fichar y empezar a armar un equipo que le permita estar cerca de volver a ser campeón.