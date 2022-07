Saprissa externa su preocupación ante posible salida de Jimmy Marín a Rusia

Por Daniel Jiménez | 30 de junio de 2022, 16:02 PM

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, externó su preocupación por el futuro deportivo de Jimmy Marín, pues el futbolista negocia con un club de Rusia, país que está en guerra con Ucrania.



Rojas calificó de “noticia en desarrollo” la situación del futbolista, pues pese a que viajó hace un par de días, aún no está definido si se convertirá en legionario o no.

El principal tema que conversó Rojas con el futbolista fue la situación política que vive ese país europeo.

“Por supuesto que va por ahí (la situación de la guerra), todas las implicaciones que eso tiene, pero las decisiones del jugador son del jugador. Nosotros le expresamos nuestra preocupación y nuestro deseo de que se quede aquí, pero es como dicen una noticia en desarrollo”, comentó ante la consulta de Teletica.com.

Además, la cabeza dirigencial del Monstruo manifestó que aún no hay nada cerrado para que el jugador se marche al extranjero.

“Jimmy nos comentó ese tema y la verdad que no me voy a referir hasta que haya algo con más claridad. Expresamos preocupaciones sobre este tema. No hay nada formal que podamos comentar”, añadió.

¿Y Oviedo?

El jerarca también se refirió a las negociaciones con Bryan Oviedo y afirmó que tanto el jugador como el club desean llegar a un acuerdo, aunque el lateral izquierdo también podría tener ofertas en el extranjero.

“De esos temas económicos no me gusta entrar en detalle. El tema de si es una muy buena oferta puede ser relativo. Lo estimamos muchísimo y hemos tenido muy buenas conversaciones. Ha sido muy claro, está evaluando el tema. Ha sido claro con nosotros”, expresó sobre Oviedo.

Para Rojas, solo el tiempo dirá si pueden llegar a un acuerdo con el mundialista de Rusia 2018.

Por último, Rojas señaló que pese a los movimientos de los últimos días, podrían darse más incorporaciones al equipo, así como más salidas.