Saprissa exporta talento al New York Red Bull II

El Deportivo Saprissa sigue exportando talento, ahora fue el turno del joven de 18 años, Akheem Wilson, quien jugará a préstamo con el New York Red Bull II.

El objetivo del club norteamericano es tenerlo por un año y participar en la MLS NEXT Pro.

"Akheem es un joven atacante prometedor, con un regate dinámico y gran capacidad atlética. Estamos entusiasmados de que se u﻿na a nuestra delantera y contribuya a nuestro ataque", declaró el entrenador Dominik Wohlert.

Wilson disputó dos juegos con los morados en Primera División y también ha disputado partidos con la Sub-20 del Saprissa.



Además, Akheem tiene procesos de selecciones menores. Anotó dos goles en cuatro partidos con la Selección Nacional Sub-17 de Costa Rica en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2023.

El extremo anotó su primer gol con la Sub-17 en la victoria por 4-0 ante Cuba Sub-17 en 2023. Wilson también anotó el gol del empate en el minuto 90 en un partido de octavos de final contra Puerto Rico Sub-17 el 19 de febrero de 2023.



Por su parte, con la Sele Sub-20 disputó un partido amistoso internacional contra Estados Unidos.