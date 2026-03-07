EN VIVO
Deportivo Saprissa

Saprissa exporta talento al New York Red Bull II

Así fue como el nuevo club del futbolista oficializó su llegada a préstamo.

Akheem Wilson. New York Rde Bull II.
Por Daniel Jiménez 7 de marzo de 2026, 12:47 PM

El Deportivo Saprissa sigue exportando talento, ahora fue el turno del joven de 18 años, Akheem Wilson, quien jugará a préstamo con el New York Red Bull II.

El objetivo del club norteamericano es tenerlo por un año y participar en la MLS NEXT Pro.

"Akheem es un joven atacante prometedor, con un regate dinámico y gran capacidad atlética. Estamos entusiasmados de que se una a nuestra delantera y contribuya a nuestro ataque", declaró el entrenador Dominik Wohlert.

Wilson disputó dos juegos con los morados en Primera División y también ha disputado partidos con la Sub-20 del Saprissa.

Además, Akheem tiene procesos de selecciones menores. Anotó dos goles en cuatro partidos con la Selección Nacional Sub-17 de Costa Rica en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2023. 

El extremo anotó su primer gol con la Sub-17 en la victoria por 4-0 ante Cuba Sub-17 en  2023. Wilson también anotó el gol del empate en el minuto 90 en un partido de octavos de final contra Puerto Rico Sub-17 el 19 de febrero de 2023.

Por su parte, con la Sele Sub-20 disputó un partido amistoso internacional contra Estados Unidos. 

