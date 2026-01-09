Saprissa exporta nuevo talento: Este es el nuevo club de Kenay Myrie

El joven futbolista Kenay Myrie se convirtió en nuevo legionario y de esta manera, el Deportivo Saprissa logró exportar un nuevo talento a Europa.

Teletica.com confirmó que su nuevo club será el Copenhague de la Primera División de Dinamarca.

El Copenhague es el equipo más grande de Dinamarca, es el actual campeón y también el de más títulos con 16 de lida y 10 de copa.

Myrie fue uno de los talentos que más proyectó el Monstruo durante las últimas temporadas y ahora continuará su progresión en el Viejo Continente.

En el Torneo de Apertura, Kenay jugó 16 partidos y un total de 1.128 minutos. Brindó una asistencia y concretó tres goles, incluyendo uno de gran trascendencia al ser de chilena en la final ante la Liga en el Morera Soto.

Myrie también jugó en Copa Centroamericana, estuvo en 89 minutos distribuidos en tres compromisos; brindó una asistencia.

Ticos que fueron campeones en Copenhague

De esta manera, el Copenhague no ha sido el único tico en sus filas. En el pasado también jugaron Bryan Oviedo, Cristian Gamboa y Cristian Bolaños.

Incluso, Bolaños ganó dos Superligas y una Copa; Oviedo, igual, levantó dos Superligas y una Copa, mientras que Gamboa una Copa.