Saprissa explica por qué no convocó a algunos de sus jugadores más conocidos

El Deportivo Saprissa aclaró la razón detrás de que varios nombres de peso se quedaran fuera de la convocatoria para enfrentar a Sporting por la final del Torneo de Copa.

Los tibaseños recordaron que, además de este certamen, deben medirse por el Clausura con Alajuelense, un juego vital para mantenerse en la pelea por el primer lugar de la tabla.

Mientras que el partido contra Sporting es este miércoles en Liberia, el clásico será el domingo en el Morera Soto de Alajuela.

“En línea con la estrategia deportiva definida para esta competición, y tal como ha ocurrido en compromisos anteriores, el club ha tomado la decisión de no contar con algunos jugadores de la plantilla profesional, con el propósito de cumplir con los requerimientos de la competición y brindar oportunidad a futbolistas de nuestras divisiones menores”, indicó Saprissa en un comunicado de prensa.

Al final, los futbolistas que no viajaron a Guanacaste fueron Abraham Madriz, Pablo Arboine, Bancy Hernández, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, Jefferson Brenes, Deyver Vega y David Guzmán.

“En este contexto, la institución reitera que mantiene su enfoque exclusivamente en la preparación deportiva del equipo y no emitirá criterio sobre versiones externas como especulaciones, conjeturas y rumores infundados que busquen afectar o debilitar al grupo en una semana crucial”, concluyeron los morados.