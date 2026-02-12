Saprissa está en semifinales del Torneo de Copa: Vea aquí los goles ante Carmelita

El Deportivo Saprissa se verá las caras con el Municipal Liberia en las semifinales del Torneo de Copa.

Los morados triunfaron 2-4 ante Carmelita en el estadio Rafael Bolaños, en el juego de vuelta de los cuartos de final.

El marcador global en la serie fue de 10-2, luego del 6-0 en la ida en el estadio Ricardo Saprissa.

Ariel Rodríguez (22' y 29'), Jefferson Brenes (44') y Sebastián Valenciano (79') concretaron para los morados. Por su parte, Fernando Rodríguez (42') y Abraham Solera (47') marcaron para los verdolagas.

El juego vivió un momento especial y fue tras la anotación de Jefferson Brenes, pues el pasado lunes falleció su hermano, Óscar Brenes, y el volante morado le dedicó su anotación.

En la celebración del tanto, Brenes se levantó su camiseta y tenía este mensaje: "Te extrañamos hermano".



Aquí los goles del partido: