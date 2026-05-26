Saprissa espera resolver renovación de Mariano Torres en los próximos días

En el Deportivo Saprissa tienen como prioridad la renovación de Mariano Torres y desde el equipo esperan llegar a un acuerdo con el volante en los próximos días.

“El objetivo es que esta primera ronda de negociaciones finalice en unos cuatro o cinco días, incluyendo el tema de Mariano. Ya teníamos programada una reunión para eso, pero para después del 23. Ya hemos hablado sobre el tema y la mayoría de las cosas están avanzadas”, detalló Erick Lonis.

Lonis asegura que negociar con el argentino es muy fácil y se estaría trabajando en extender el vínculo por seis meses más.

“Sobre los seis meses, yo estoy casi seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. Ya hemos tenido avances en la conversación. Creo que no es tan difícil, ni siquiera es un tema de dinero, entonces yo creo que con Mariano nos vamos a poner de acuerdo sobre los próximos seis meses”, añadió Lonis.

En las tiendas moradas ya piensan en un futuro cercano sin el número ‘20’ y están conscientes del tipo de jugador que necesitan.

“Nosotros estamos buscando jugadores que sean muy buenos pasadores, por razones obvias. Mariano en cualquier momento se puede retirar”, explicó Lonis.

El morado también adelantó que se espera la contratación de un gerente deportivo pronto.

“Sí, ya tenemos varios candidatos. Esperamos en el próximo mes hacerlo público. Es parte de las negociaciones que hemos venido teniendo y de los estudios que hemos realizado”, concluyó.