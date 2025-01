Saprissa espera amarrar dos de sus figuras para prácticamente cerrar su planilla

Saprissa prácticamente tiene su planilla cerrada de cara a la próxima temporada.

Los morados se han reforzado con cuatro fichajes, dos de ellos extranjeros con lo que ya cumplirá la cuota de cinco que se permiten, esto tras dejar ir a su último goleador, Javon East.

De momento, Saprissa está a la espera de amarrar la renovación de dos de sus figuras para casi cerrar filas, esto salvo alguna sorpresa de último minuto.

Se trata de los casos de Gino Vivi y el panameño Eduardo Anderson.

Vivi está en calidad de préstamo con los tibaseños y el club ya habla con Los Angeles Galaxy, dueño de su ficha, para que el joven siga vinculado a la institución.

“Estamos finalizando la negociación para quedarnos con Gino Vivi. Le hemos hecho una opción al Galaxy, pero uno nunca sabe, esperemos en los próximos días cerrar eso y posiblemente haremos uno o dos préstamos más para finalizar”, indicó el presidente Juan Carlos Rojas a Teletica Radio.

De hecho, esos dos préstamos serían el caso de Rachid Chirino quien se marcharía a San Carlos y Jorkaeff Azofeifa que se iría a Pérez Zeledón.





El otro caso que esperan los morados es el de Eduardo Anderson. El defensor quiere seguir y el cuerpo técnico ve con buenos ojos su continuidad, pero debe negociar con Alianza de Panamá.

“Ya estamos prácticamente con la planilla lista. Estamos finalizando el tema de Eduardo que la posibilidad es alta que se quede, con eso tenemos la defensa completa y la media estamos bien”, añadió Rojas.

El jerarca morado aseguró que los fichajes son parte de un análisis de varios meses y no ocurrencias de último minuto.

“Las incorporaciones no es algo de la noche a la mañana, es algo de muchos meses, en algunos casos desde antes, meses atrás, etc. El departamento de visorias Saprissa es muy bueno, pero eso no significa que el bateo siempre sea 100%”, indicó.

De momento Saprissa ha fichado a Marvin Loría, Gerson Torres, Nicolás Delgadillo, Sabin Merino y Sebastián Acuña.

Además, logró la renovación de Mariano Torres, una tarea pendiente y que alegra a todo el saprissismo.

“Mariano nos llena de mucha tranquilidad y alegría que firme por nosotros un año más, lastimosamente se lesionó mucho, pero cuando volvió se vio su calidad en la cancha, creo que va a tener un buen año y nos va a ayudar mucho”, concluyó.